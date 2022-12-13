14 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Мосина, 23; ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20; ул. Ф. Энгельса, 62, 64; ул. М. Горького, 37, 39, 41 к.1, 41 к.2, 43, 45-а; ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б; пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.); ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.); ул. Ленина, 28, 30, 32; ул. Сойфера, 2, 4, 6, 26; ул. Коминтерна, 13, 15; Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а; ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.); ул. Профсоюзная, 22; 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.); ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а; 6-й пр-зд, 70; 8-й пр-зд, 73; ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 12-14;

с 9:30 до 14:00 - ул. Вильямса, 14, 24, 22, 22-а, 6;

с 10:00 до 12:00 - п. Угольный: ул. Шоссейная, 2, 2-а; п. Южный: ул. Шахтёрская, 45-а;

с 13:00 до 15:00 - п. Южный: ул. Шоссейная, 2-а, 7, 36-а, 42-а, 40-а, 35, 37, 41, 17, 21, 23, 2-64 (чётн.), 25, 25-а, 27, 29, 31, 33, 9/1; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 51-(частный сектор), 37, 43, 45, 47, 49, 49-а, 49-б, 50, 51; ул. Садовая, 1, 3, 2-38 (чётн.), 23-69 (нечётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-в, 1-34, 35-а, 35-б; СНТ "Деревообработчик", 1-40; СНТ "Шахтёрский", 21; ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 21, 23, 33, 37, 39, 43-65 (нечётн.), 43-а; 1-й Квартал, 12-96 (чётн.); п. Угольный, СНТ "СЭЗА".