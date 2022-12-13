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Общество13 декабря 2022 14:05

В ночь на 14 декабря в Тульской области может выпасть до 18 сантиметров снега

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни сводятся к одному: зима пришла
Игорь КОПЫТОВ
В ночь на 14 декабря в Тульской области может выпасть до 18 сантиметров снега

В ночь на 14 декабря в Тульской области может выпасть до 18 сантиметров снега

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Теплый циклон, принесший накануне за два дня более 80% месячной нормы осадков в виде дождя, ушел на север. На смену ему на регион надвигается новый фронт. Правда, с учетом температуры воздуха, грядут снегопады.

Так, в грядущую ночь - с 13 на 14 декабря - ожидается до -8 градусов. В дневные часы столбики термометров тоже не поднимутся выше -2…-3. При этом самый сильный снегопад месяца придет в Тульскую область именно этой ночью. По прогнозам специалистов, к утру может выпасть от 10 до 18 сантиметров.

Следующий снегопад ожидается в четверг, но толщина покрова увеличится всего на 2-3 сантиметра. В пятницу так и вовсе осадков не ожидается.

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