Тулячка Катя Кищук прославилась очередным скандалом Фото: соцсети

Так, стало известно, что экс-солистка группы «Серебро» родом из Тулы рассталась с отцом своего ребенка – американским рэпером Slowthai. Причиной называется крайняя степень разочарования в партнере.

«Опасность заключается в том, что все очень завуалированно. Тебя не лупят по лицу — когда надо решать, уходить или нет. Наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого, у тебя этот один единственный человек. И самое главное — ты должен быть в чем-то ограничен. Либо в финансах, либо в языке, либо в том, что рядом нет семьи. Ты должен быть в слабой позиции, - поделилась она в соцсетях - Тебя втаптывают в землю, ты ничего не хочешь, ничего не можешь. Ты становишься безумно некрасивым... Я рыдала каждый день, что я — бесталанное чмо».

При этом Кищук заявляет, что ребенку нужны счастливые родители. Они необязательно должны быть вместе, поэтому желает Таю невероятного счастья. Но с кем-то другим.

«Я хочу, чтобы мой сын жил с абсолютно счастливой мамой. Так просто намного лучше», - подытоживает она.

Накануне мы рассказывали о том, что тулячка записала свой первый сингл на английском и снялась моделью в рекламе белья одного из британских брендов.