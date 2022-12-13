Новый год в Туле встретят без особого размаха и массовых гуляний на площади Фото: материалы пресс-служб

Губернаторские елки пройдут в цирке, филармонии, ТЮЗе, Ледовом дворце и драмтеатре. Мероприятия посетят около 32,5 тысяч детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных, малообеспеченных семей, из семей-беженцев и семей участников СВО; а также одаренные дети по направлениям культуры, спорта и образования. Самым долгожданным для маленьких туляков станет ледовое шоу Татьяны Навки.

Новогодние мероприятия состоятся в Тульском кремле, ремесленном дворе «Добродей», кластере «Октава», во всех музеях, библиотеках, театрах и Домах культуры. При этом можно будет воспользоваться «Пушкинской картой» для бесплатного их посещения.

16 декабря откроется Губернский каток, который по традиции будет работать до весны. А с 25 декабря на центральной площади Тулы начнут работать детские аттракционы.

В тульских парках стартовал проект «Зима по-тульски». Посетители смогут принять участие в зимних мероприятиях по четырем направлениям: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты». На главном кинокатке в Центральном парке будут транслировать советские новогодние фильмы.