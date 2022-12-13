По факту пожара в тульском супермаркете прокуратура организовала проверку Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту возгорания 12 декабря в 8:34 утра в магазине SPAR на проспекте Ленина в Туле. По предварительной информации от МЧС, причиной пожара стала неисправность отопительной системы.

В результате пожара было повреждено 3 бойлера горячей воды, закоптились стены, обгорел потолок. Другие помещения не пострадали. На ликидацию открытого горения потребовалось около 15 минут.

При пожаре в супермаркете эвакуировали 31 человека. Пострадавших нет.