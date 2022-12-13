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Происшествия13 декабря 2022 6:28

По факту пожара в тульском супермаркете прокуратура организовала проверку

В ходе административного расследования будет дана оценка исполнению требований правил пожарной безопасности
Игорь КОПЫТОВ
По факту пожара в тульском супермаркете прокуратура организовала проверку

По факту пожара в тульском супермаркете прокуратура организовала проверку

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту возгорания 12 декабря в 8:34 утра в магазине SPAR на проспекте Ленина в Туле. По предварительной информации от МЧС, причиной пожара стала неисправность отопительной системы.

В результате пожара было повреждено 3 бойлера горячей воды, закоптились стены, обгорел потолок. Другие помещения не пострадали. На ликидацию открытого горения потребовалось около 15 минут.

При пожаре в супермаркете эвакуировали 31 человека. Пострадавших нет.

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