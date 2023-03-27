28 марта в Туле без света останутся жители десятков улиц по всему городу
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество будет отключено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7, 8, 8-б, 12, 11-а; Хомяковский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 4-а, 6-а, 20, 23, 25, 14-а, 16-а, 16-б, 18-а, 17-а, 19-а, 43-а, 41-в, 41-б, 47, 49, 51, 53, 55, 45, 11; ул. Берёзовская;
с 9:00 до 17:00 - Калужское ш., 7, 7-а, 9, 11, 13; ГСК № 31; СНТ "Политех"; СТ "Деревообработчик"; СНТ "Шахтёрский" уч. 21; ул. Каракозова, 65, 66; ул. Шухова, 2, 4, 4-б, 6, 6-а, 6-б; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд; Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13-31 (нечётн.), 13-а, 20, 37, 59; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.); п. Горелки: ул. Заречная, 1-29; ул. Низинная, 1-29;
с 9:30 до 14:00 - ул. К. Маркса, 2-а, 3, 3-а, 3-б, 5, 5-а; ул. Демидовская плотина, 14-б; ул. Осташева, 6.