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Общество27 марта 2023 13:13

С 28 марта начнут выплачивать компенсации пострадавшим при взрыве дрона в Киреевске Тульской области

Это озвучили на оперативном совещании правительства региона
Игорь КОПЫТОВ
С 28 марта начнут выплачивать компенсации пострадавшим при взрыве дрона в Киреевске Тульской области

С 28 марта начнут выплачивать компенсации пострадавшим при взрыве дрона в Киреевске Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 марта в Киреевске возле жилых домов упал беспилотник. По уточненной информации, в результате взрыва частично пострадали пять частных домов.

Три человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь, их жизням и здоровью ничто не угрожает. Именно им уже завтра, 28 марта, выдадут выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Для потерявших жилье предусмотрены сертификаты на получение квартир. Поврежденные дома, согласно выводам проведенной строительной экспертизы, будут ремонтировать. На это предусмотрена компенсация ущерба в размере до одного миллиона рублей.

В многоквартирных домах уже начато остекление, которое предполагается завершить 29 марта.

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