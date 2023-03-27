«Все для Победы 71»: Тульская область продолжает поддерживать военнослужащих

На территорию ЛНР доставлен груз для нужд бойцов спецоперации.

В рамках региональной акции «Все для Победы 71» в сборе помощи приняли участие депутаты и активисты партии «Единая Россия», Народного фронта, волонтёры, коллективы предприятий и организаций, малого и среднего бизнеса, инициативные жители региона.

В места дислокации частей груз доставили секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Евгений Кирдяпкин, депутат Тульской областной Думы Андрей Дубровский, представитель волонтерского центра «Единой России», активист «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.

В доставке груза принял участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

В качестве дополнительной помощи бойцам трех подразделений были переданы пять общевойсковых наборов, включающих комплектующие для сборки полевой бани, дизельные тепловые пушки, бензиновые генераторы, газовые горелки, укрывной материал, бензопилы, другие инструменты.

Кроме этого, в составе груза: питьевая вода, сигареты, нижнее белье, носки, летние камуфляжные костюмы, резиновые сапоги, рации. Также машины из Тулы привезли защитникам Отечества детские рисунки, письма и индивидуальные, именные посылки от родных.

Помимо этого, военнослужащим был передан автомобиль «Нива» для выполнения поставленных задач. Машина приобретена на средства, собранные в рамках акции «Все для Победы». Также Николай Воробьев вручил военным необходимое оборудование – квадрокоптеры и внешние аккумуляторы.

Кроме этого, волонтеры «Единой России» привезли по просьбе военных краску и прочие материалы для приведения в порядок памятников в честь героев Великой Отечественной войны. Бойцы СВО в канун 9 Мая помогут в благоустройстве памятных мест, мемориалов, солдатских могил, расположенным на территории близлежащих населенных пунктов.

С начала спецоперации по поручению губернатора Тульской области «Единая Россия» оказывает помощь военнослужащим.

- С начала спецоперации по поручению губернатора Тульской области «Единая Россия» оказывает помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции — передаёт дополнительные спецсредства, квадрокоптеры, дроны, средства связи, тепловизоры, экипировку, – рассказал Николай Воробьев. – В сбор и подготовку грузов включились патриотические силы общества, неравнодушные жители области, и «Единая Россия» вместе с Правительством региона, с Народным фронтом координирует эту масштабную работу, помогает всем возможным для решения поставленных задач по дополнительно поддержке участников СВО. В регионе при участии партии «Единая Россия» в рамках акции «Все для Победы» работают центры поддержки военнослужащих и мобилизованных, продолжается сбор необходимой помощи. Отрабатываем заявки от воинских подразделений в максимально короткие сроки, закупаем дополнительно технику, лекарства, экипировку, продукты питания, воду. Это то, что нужно бойцам для выполнения задач и жизнеообеспечения в полевых условиях. Мы постарались собрать груз на основании запросов, пожеланий военных и с учетом сезонных особенностей. На смену теплым вещам требуется облегченная экипировка, в весеннюю распутицу – резиновая обувь. И, конечно, солдат особенно порадовали посылки из дома, от дорогих сердцу людей. Эти эмоции, наверное, самые важные, самые ценные. Наши военнослужащие защищают интересы государства и будущее каждого из нас. Они ежедневно рискуют жизнью и должны чувствовать нашу заботу. Благодарю всех жителей региона, которые считают своим долгом принять участие в сборе гуманитарной помощи, вложить в общее дело частичку своего труда, своей души.