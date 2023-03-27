Лазерное омоложение: выглядеть на все 100%
Поэтому многие женщины ищут косметологические процедуры в клиниках, которые помогут и быстро и навсегда избавиться от проблем. Но к сожалению вау-эффект обычно не долгий. Например, инъекционная косметология способна на время победить признаки старения. Любой укол вредит индивидуальной мимике и неминуемо изменяет лицо.
Есть ли выход? Конечно, современная аппаратная косметология делает настоящие чудеса в борьбе со старением кожи. Процедуры лазерного омоложения, которые так полюбили звезды Голливуда способны омолодить кожу и придать ей цветущий вид без потери индивидуальности.
Лазерное омоложение ClearLift (КлиарЛифт) на аппарате Harmony XL PRO – это не имеющий аналогов эффективный метод коррекции возрастных изменений при помощи фотоакустического сигнала.
Сигнал безопасно и без повреждения кожных покровов передаётся в клетки кожи. В результате запускаются процессы синтеза гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена – наших защитников молодости и красоты.
Лазерное омоложение: выглядеть на все 100%
Преимущества ClearLift:
- без боли
- без реабилитации
- без следов после процедуры
- без специальной подготовки к процедуре
ClearLift прекрасно сочетается с другими процедурами, например с биоревитализацией и мезотерапией.
Clear Lift помогает избавиться от возрастных изменений:
уменьшить выраженность морщин,
подтянуть кожу,
избавиться от дряблости,
выровнять тон кожи и её рельеф.
Сразу после процедуры можно вернуться к повседневным делам. Никто и никогда не узнает о Вашем посещении косметолога, но окружающие не оставят без внимания Ваш свежий и отдохнувший вид.
Лазерное омоложение: выглядеть на все 100%
Стоимость процедуры: от 6500р
Курс: 3-4 процедуры в год
Запись: Директ, Call-центр, What’sApp, Telegram
+7(967) 4317553
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