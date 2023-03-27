Лазерное омоложение: выглядеть на все 100%

Поэтому многие женщины ищут косметологические процедуры в клиниках, которые помогут и быстро и навсегда избавиться от проблем. Но к сожалению вау-эффект обычно не долгий. Например, инъекционная косметология способна на время победить признаки старения. Любой укол вредит индивидуальной мимике и неминуемо изменяет лицо.

Есть ли выход? Конечно, современная аппаратная косметология делает настоящие чудеса в борьбе со старением кожи. Процедуры лазерного омоложения, которые так полюбили звезды Голливуда способны омолодить кожу и придать ей цветущий вид без потери индивидуальности.

Лазерное омоложение ClearLift (КлиарЛифт) на аппарате Harmony XL PRO – это не имеющий аналогов эффективный метод коррекции возрастных изменений при помощи фотоакустического сигнала.

Сигнал безопасно и без повреждения кожных покровов передаётся в клетки кожи. В результате запускаются процессы синтеза гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена – наших защитников молодости и красоты.

Лазерное омоложение: выглядеть на все 100%

Преимущества ClearLift:

- без боли

- без реабилитации

- без следов после процедуры

- без специальной подготовки к процедуре

ClearLift прекрасно сочетается с другими процедурами, например с биоревитализацией и мезотерапией.

Clear Lift помогает избавиться от возрастных изменений:

уменьшить выраженность морщин,

подтянуть кожу,

избавиться от дряблости,

выровнять тон кожи и её рельеф.

Сразу после процедуры можно вернуться к повседневным делам. Никто и никогда не узнает о Вашем посещении косметолога, но окружающие не оставят без внимания Ваш свежий и отдохнувший вид.

Лазерное омоложение: выглядеть на все 100%

Стоимость процедуры: от 6500р

Курс: 3-4 процедуры в год

Запись: Директ, Call-центр, What’sApp, Telegram

+7(967) 4317553

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