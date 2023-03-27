Коронавирус в Тульской области: 28 новых случаев заболевания за последние сутки на 27 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 27 марта, 21 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 683 человек. При этом госпитализированных нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 896 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 жителей региона.