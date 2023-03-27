Прокуратура поставила на контроль расследование обстоятельств взрыва в Киреевском районе Тульской области Фото: соцсети

Взрыв в районе улицы Дорожников в Киреевском районе произошел 26 марта около 15:00. Системой электронной защиты был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, начиненным взрывчатым веществом. В результате взрыва пострадали три человека, одного из которых - 16-летнюю девушку, по данным минздрава, госпитализировали.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.