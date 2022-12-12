13 декабря в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричества не будет:
с 9:00 до 16:00 - ул. Мосина, 19, 21, 25, 27/1; ул. Лейтейзена, 1-в; ул. Ф. Энгельса, 62, 141; ул. Первомайская, 24, 26; ул. С. Перовской, 40, 49; ул. Бундурина, 56; ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 63-а, 58-в, 62-б, 62-в, 55-а, 64-б; ул. Лобачевского, 2-24, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е; Новомосковское ш., 36-38, 56-58, 66-в; ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 39, 41; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28.
с 9:30 до 13:30 - ул. Хомяковская, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 9, 11, 13, 15, 12, 12-г, 12-е, 14, 17, 17-а;
с 9:30 до 17:00 - Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.); 2-й Клинской пр-зд, 2; 4-й Клинской пр-зд, уч. 8.