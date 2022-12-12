Николай Воробьев вручил награды студентам Тульского государственного университета

Конкурс студенческих презентаций проводится в госуниверситете ежегодно, ко Дню Конституции. Участники должны подготовить 7-10 слайдов, посвященных вопросам отечественного конституционного права, деятельности институтов гражданского общества, законодательным инициативам. В этом году в конкурсе участвовали 34 студента института права и управления ТулГУ. Лучшими признаны работы Марии Анюровой, Анастасии Арсы и Дмитрия Зубцова.

У каждого из них свои научные интересы. Например, презентация студента 2-го курса Дмитрия Зубцова посвящена свободе вероисповедания в России, с точки зрения конституционного права. Молодой человек изучил статистику по этой теме, а также нормативную правовую базу и вопросы взаимодействия общественных институтов и органов власти.

– В целом, мне очень интересен аспект культуры и законодательного регулирования вопросов, связанных с разнообразием нашей страны, – рассказал Дмитрий.

Николай Воробьев вручил награды студентам Тульского государственного университета

Студентка 3-го курса Анастасия Арса изучала механизм реализации права человека на защиту достоинства после смерти. По словам девушки, тема сложная, вызывает много дискуссий в научном сообществе, есть проблемы и в правоприменении, но отчасти потому этот вопрос так интересен для исследования.

Мария Анюрова учится на 2-м курсе. Предмет ее изучения – реформирование статуса судей.

– В науке существует новый, модусный подход к статусу судей, и мы предлагаем немного изменить законопроект о государственной судебной службе, чтобы повысить статус судебной власти и привлечь новые кадры, – пояснила Мария.

На встрече с председателем Тульской областной Думы Николаем Воробьевым эти ребята – в первом ряду. В зале – студенты, которые обучаются по направлениям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление».

– День Конституции Российской Федерации – очень важная дата в календаре, – сказал Николай Воробьев. – В Конституции закреплены положения о федеративном устройстве, о территории, языке, правах и обязанностях граждан. В ней также изложены важнейшие государственные приоритеты: семья и дети, охрана здоровья и труда, гарантии социальной защиты.

Николай Воробьев вручил награды студентам Тульского государственного университета

Спикер регионального парламента напомнил студентам, что многие из статей появились в Конституции по предложению самих граждан России. Проект нового главного закона страны широко обсуждался по инициативе Президента Владимира Путина. А совсем недавно в ней было закреплено присоединение новых регионов.

– Уверен, что для вас, как будущих профессионалов в сфере государственного и муниципального управления, а области юриспруденции, особенно важно и интересно изучать Конституцию, как основу всей законодательной системы нашей страны. А как граждане великого государства вы должны помнить, что этот документ символизирует непоколебимую уверенность россиян в могуществе своего Отечества, нашу любовь к Родине и уважение к ее истории. Будущее России – в ваших руках! – подчеркнул Николай Воробьев.

Ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко также вручил сегодня награды студентам: обладателями почетной грамоты стала команда, победившая в викторине, посвященной Дню Конституции России.

– Вы начинающие юристы, знакомитесь с основами российского законодательства, а конституционное право – это основа. Желаю вам в будущем стать настоящими профессионалами, – сказал Олег Кравченко.