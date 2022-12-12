Тулячка Катя Кищук, певшая в группе «Серебро», снялась в рекламе лондонского бренда аксессуаров и купальников

Катя Кищук: было - стало, 2015 год и 2022-й. Фото: соцсети

Некогда стройная модель родом из Тулы, последние годы работающая исключительно за рубежом, снялась в рекламе лондонского бренда аксессуаров и купальников HRH. Об этом сообщает портал spletnik.ru. К сожалению, нынешний образ 29-летней Кищук никак не походит на Милу Кунис, с которой ее сравнивали еще в 2015-м году. Как говорится, возраст не красит. Впрочем, возможно, британцы думают иначе.

В давнем интервью нашему корреспонденту Катя признавалась: «Ненавижу называть себя моделью. Мне просто нравится фотографироваться, и мои снимки пользуются успехом. Следовательно, для меня это сейчас самый быстрый способ заработать достаточно денег, не убивая молодость в душном офисе. Плюс я всегда любила путешествовать, а эта работа - смена часовых поясов, климата, знакомства с новыми людьми. Я просто наслаждаюсь моментом».

Параллельно модельному бизнесу тулячка занялась вокалом, что привело ее в группу «Серебро». Но после распада коллектива о ней, кроме как о модели, никто не слышал. Однако, как выяснилось, она продолжила и карьеру певицы, записав на днях первый свой сингл на английском, подчеркнув, что на русском больше от нее песен не будет.