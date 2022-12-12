В Тульской области в ДТП с маршруткой погиб ее водитель Фото: соцсети

В 08:20 на 23-м км дороги Железня - Алексин водитель микроавтобуса Iveco «Тула — Алексин» потерял управление, столкнулся с «КамАЗом» и въехал в дерево. Есть версия, что спровоцировала ДТП выскочившая на ходу опора у манипулятора грузовика.

Погиб 27-летний водитель маршрутки. Еще шесть человек пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области устанавливают все обстоятельства происшествия. Региональная прокуратура по факту ДТП проводит свою проверку.