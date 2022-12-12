Ушел из жизни экс-президент Тульской торгово-промышленной палаты Юрий Агафонов Фото: Игорь КОПЫТОВ

11 декабря, на восьмидесятом году жизни от тяжелой болезни в Туле скончался генеральный директор ЦНИИСУ, организатор Тульской торгово-промышленной палаты Юрий Михайлович Агафонов.

Почетный гражданин Тульской области — уроженец Донского. Прошел трудовой путь от инженера до начальника сектора в НИИ систем управления. В 1987 - 1994 - директор Центрального научно-исследовательского института систем управления.

Тульскую торгово-промышленную палату Юрий Михайлович возглавил в 1993 году и оставался президентом почти тридцать лет.

Юрий Агафонов пользовался заслуженным авторитетом, активно участвовал в общественной жизни Тульской области, его опыт руководителя и управленца был бесценен для тульского директорского корпуса.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с его кончиной, отметив: «Юрий Михайлович был настоящим патриотом, ответственным и волевым человеком. Он многое сделал для поддержки бизнес-сообщества Тульской области, защиты интересов предпринимателей, формирования благоприятного делового климата в регионе.

Светлая память о Юрии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах».