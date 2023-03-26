В Тульской области из-за взрыва в Киреевске введен режим повышенной готовности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В соответствии с указом президента Российской Федерации в Тульской области из-за взрыва в городе Киреевск введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по дополнительной защите населения и критически важных объектов.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице дорожников в Киреевске прогремел взрыв. Три человека госпитализированы в больницу. Также правоохранительные органы нашли дрон Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой. В связи с этим Губернатор Тульской области поручил оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве.