Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 марта 2023 19:20

В Тульской области из-за взрыва в Киреевске введен режим повышенной готовности

В случае опасности будут приняты дополнительные меры
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области из-за взрыва в Киреевске введен режим повышенной готовности

В Тульской области из-за взрыва в Киреевске введен режим повышенной готовности

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В соответствии с указом президента Российской Федерации в Тульской области из-за взрыва в городе Киреевск введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по дополнительной защите населения и критически важных объектов.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице дорожников в Киреевске прогремел взрыв. Три человека госпитализированы в больницу. Также правоохранительные органы нашли дрон Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой. В связи с этим Губернатор Тульской области поручил оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве.

ЧПИнтересное