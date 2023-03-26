Губернатор Тульской области поручил оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве в Киреевске Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ситуационном центре Губернатора прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва в Киреевске, на которой Алексей Дюмин поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-службу администрации Тульской области.

- В результате происшествия частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает, - делятся подробностями в региональном правительстве.

Так, лишившимся жилья дадут сертификат на приобретение нового. Людям, которые получили ранения, вручат по 100 тысяч рублей, а тем, кому понадобится ремонт, компенсируют ущерб в размере до 1 миллиона рублей.

Также глава региона поручил рабочей группе под руководством исполняющего обязанности главы администрации Киреевского района в кратчайшие сроки восстановить разбившиеся стекла в жилых помещениях и провести обследования в поврежденных частных домах.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице дорожников в Киреевске прогремел взрыв. Три человека госпитализированы в больницу. Также правоохранительные органы нашли дрон Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой.