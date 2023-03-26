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Происшествия26 марта 2023 18:45

Упавший в Киреевске украинский беспилотник вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщает Миноборона РФ
Михаил КОРЕНЮГИН
Упавший в Киреевске украинский беспилотник вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы

Упавший в Киреевске украинский беспилотник вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы

Фото: материалы пресс-служб

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы вывел из строя систему навигации украинского беспилотник, который упал в Киреевске. Об этом сообщает министерство обороны России.

- Комплекс РЭБ «Поле-21» воздействовал на ударный украинский БПЛА, в результате чего была выведена из строя система навигации и беспилотник упал в районе Киреевска, - заявили в ведомстве.

В данный момент на месте происшествия продолжают работать специалисты Минобороны, МЧС России и правоохранительные органы.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице дорожников в Киреевске прогремел взрыв. Три человека госпитализированы в больницу. Также правоохранительные органы нашли дрон Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой.

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