Упавший в Киреевске украинский беспилотник вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы Фото: материалы пресс-служб

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы вывел из строя систему навигации украинского беспилотник, который упал в Киреевске. Об этом сообщает министерство обороны России.

- Комплекс РЭБ «Поле-21» воздействовал на ударный украинский БПЛА, в результате чего была выведена из строя система навигации и беспилотник упал в районе Киреевска, - заявили в ведомстве.

В данный момент на месте происшествия продолжают работать специалисты Минобороны, МЧС России и правоохранительные органы.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице дорожников в Киреевске прогремел взрыв. Три человека госпитализированы в больницу. Также правоохранительные органы нашли дрон Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой.