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Происшествия26 марта 2023 16:30

Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотник

На месте происшествия обнаружили обломки БПЛА
Михаил КОРЕНЮГИН
Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотник

Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотник

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает ТАСС, на месте взрыва в городе Киреевск Тульской области обнаружили обломки беспилотника. По данным издания, правоохранительные органы нашли дрон Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице дорожников в Киреевске прогремел взрыв. От взрывной волны частично пострадали три жилых дома, а на территории одного из частных секторов появилась воронка. Также три человека госпитализированы в больницу.

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