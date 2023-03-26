Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотник Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает ТАСС, на месте взрыва в городе Киреевск Тульской области обнаружили обломки беспилотника. По данным издания, правоохранительные органы нашли дрон Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице дорожников в Киреевске прогремел взрыв. От взрывной волны частично пострадали три жилых дома, а на территории одного из частных секторов появилась воронка. Также три человека госпитализированы в больницу.