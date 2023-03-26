Число пострадавших при взрыве в Киреевске выросло до трех человек Фото: соцсети

По последним данным, число пострадавших от взрыва в Киреевске под Тулой выросло до трех. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, один человек самостоятельно добрался в больницу.

Также, по предварительной информации, размер воронки составляет от 10 до 15 метров, глубина – от 5 до 8. Радиус поражения от взрывной волны, который разрушил здания, составил около 500 метров.

Напомним, днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице Дорожников в Киреевске прогремел взрыв. От взрывной волны частично пострадали три жилых дома, а на территории одного из частных секторов появилась воронка. Также двое молодых людей 2002-го и 2006-го года рождения получили осколочное ранения, им оказана медицинская помощь.