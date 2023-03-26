В городе Киреевск Тульской области 26 марта произошел взрыв Фото: соцсети

Днем, около 15:30 часов, 26 марта на улице Дорожников в Киреевске прогремел взрыв. От взрывной волны частично пострадали три жилых дома, а на территории одного из частных секторов появилась воронка. Также двое молодых людей 2002-го и 2006-го года рождения получили осколочное ранения, им оказана медицинская помощь.

- В данный момент территорию оцепили, на месте работаю оперативные службы. По поручению Губернатора Тульской области в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия, - сообщают в пресс-службе администрации города.

По предварительной информации, причиной взрыва стал упавший беспилотник. Как сообщает комитет по региональной безопасности, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.