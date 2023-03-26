27 марта в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 12:00 - Скуратово: п. 2-й Западный: пр-зд Бархатный, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Новосёлов, 9, 19; п. Октябрьский, 146-б, 176-в, 105, 105-б, 192-а, 224;
с 9:00 до 17:00 - Скуратово: п. Матвеевские дачи, 1-4, 6-9, 11-15, 18-21, 23-30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 9-а, 11-б, 10-а, 8/1, 29/1, 48-а; Мясново: Одоевское ш., 1-в, 12; Китаевский пр-зд, 4; Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); ул. Мартеновская, 6, 14, 16, 18, 8, 4, 12, 2, 6-а, 10, 20; ул. Доватоора, 9, 7; ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152; Мясново: ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 156-г, 158-б; ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Баженова, 22, 24; ул. Кутузова, 27, 31,33, 35, 37; ул. Серова, 5, 9, 9-а; ул. Глинки, 4, 6, 6-а; ул. Кирова, 166, 168;
с 9:30 до ул. Кауля, 20; ул. Староникитская, 105, 105-а, 107-а;
с 13:00 до 17:00 - Скуратово: п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пр-зд Бархатный, 4, 4-а, 4-б, 6-а, 6-б, 6-в, 16, 19, 20, 20-а, 21, 23, 24; п. Октябрьский, 193-223, 225-236.