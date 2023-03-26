В Веневском районе водитель автомобиля Mitsubishi пытался скрыться от патруля ДПС и столкнулся с ним Фото: соцсети

В Веневском районе Тульской области вечером 24 марта произошло ДТП. Там примерно в 22:10 столкнулись Mitsubishi Galant, Renault Logan и патрульный автомобиль ДПС Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Установлено, что 21-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, увидел патрульный автомобиль и свернул в дворовое пространство. Пытаясь скрыться, он выехал из двора на большой скорости и столкнулся с двигавшимся патрульным автомобилем ДПС, который от удара отбросило в автомобиль Renault, - делятся подробностями полицейские.

В результате ДТП пострадали два сотрудника ДПС, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Также выяснилось, что водитель Mitsubishi не имеет водительского удостоверения. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.