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Здоровье26 марта 2023 9:00

Коронавирус в Тульской области: 25 новых случаев заболевания за последние сутки на 26 марта

Показатель заболеваемости ниже с каждым днем
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 25 новых случаев заболевания за последние сутки на 26 марта

Коронавирус в Тульской области: 25 новых случаев заболевания за последние сутки на 26 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 26 марта, 19 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 662 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 9 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 868 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 пациента.

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