Коронавирус в Тульской области: 33 новых случая заболевания за последние сутки на 25 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 25 марта, 32 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 643 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 5 жителеё региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 843 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 пациента.