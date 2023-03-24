На выходных в Тульской области будет тепло и сыро Фото: Игорь КОПЫТОВ

По прогнозам синоптиков, в Тульской области температура воздуха на выходных окажется на 5-6 градусов выше обычной для этого времени климатических норм. Причиной потепления стала высокая активность атлантических циклонов и влияние малоподвижного антициклона, который обосновался над южной половиной региона. В такой ситуации холодный воздух огибает этот очаг вдоль северных широт, и влияние теплых фронтов перевешивает арктические вторжения в тылу.

На фоне этого ожидается резкое развитие паводка. Тем более, что ожидаются дожди. Погода в ближайшие два дня будет определяться просадкой циклона - будет облачно, пройдут осадки. Так 25 марта, ночью и днем пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+6ºC, днем +9…+13ºC.

25 марта, в субботу, также небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Столбик термометра ночью опустится +3…+8ºC, днем поднимется до +9…+14ºC.

В воскресенье, 26 марта, ночью снова дожди, днем – небольшие, местами. Вместе с тем, в итоге может вылиться до четверти месячной нормы осадков.Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью воздух остынет до +2…+7ºC, днем прогреется до +8…+13ºC.

С началом новой недели из-за туч выглянет солнце, и центр России опять перенесется в середину апреля. В понедельник и вторник ожидается, что температура поднимется до +11…+13°С.