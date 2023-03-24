Три кита успеха стоматологии L Dent: безупречное качество, комфорт и доступные цены. Фото: Дмитрий ДЗЮБИН.

Стоматология — направление медицины, которое развивается на протяжении всего времени своего существования. Поэтому клиники стараются шагать в ногу со временем, применяя все более новые технологии, направленные на повышение качества обслуживания пациентов. Клиника L Dent тому отличная иллюстрация — здесь есть все то, что всегда ценят пациенты. Основной принцип работы — это сочетание самого важного: безупречное качество, комфорт высокого уровня и доступные цены.

- Проработав 5 лет в разных клиниках, я видел, что пациентам приходится платить какие-то неоправданные суммы за лечение. Я знаю сколько это стоит и не хочу брать больше положенного. Для меня не кажется правильным держать пациентов в неведении, поэтому у нас люди платят только за нужные процедуры. Мы не навязываем лишнего, - подчеркивает доктор и руководитель клиники L Dent Элвар Ахадов. - Услуги у нас стоят меньше, чем во многих частных стоматологиях. По многим позициям мы делаем, пожалуй, лучшее ценовое предложение среди частных стоматологий. Для пациентов постоянно устраиваем акции, например, разыгрываем среди них бесплатную процедуры отбеливания зубов или профессиональной гигиены полости рта.

Три кита успеха стоматологии L Dent: безупречное качество, комфорт и доступные цены

В L Dent осуществились мои идеи и планы. Моей мечтой было создание клиники, где каждому пациенту будет комфортно и хорошо. Мне кажется, у меня это получилось.

В пределах клиники представлены все направления стоматологии, так что большинство проблем можно решить за одно посещение. В L Dent работают врачи всех стоматологических специальностей – терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты, пародонтологи, гигиенисты. Так, в клинике можно вылечить кариес и заболевания десен, удалить зуб, сделать операцию синус-лифтинга, пройти имплантацию и протезирование, установить виниры и люминиры, исправить прикус с помощью различных брекет-систем и элайнеров. Помимо лечения, есть весь спектр услуг по уходу за полостью рта, включая профессиональную гигиену и отбеливание зубов системой последнего поколения Zoom-4, которая делает улыбку белоснежной без вреда для эмали.

- Опираясь на наш многолетний опыт, мы уверены, что превентивный уход и обучение - ключ к оптимальному здоровью зубов. И наш подход, в первую очередь, нацелен на поддерживания здоровья зубов. Вот почему в стоматологии «L Dent» ориентированы на регулярный осмотр полости рта, включая, в случае необходимости, рентгеновское обследование, - рассказывает Элвар Ахадов. - Мы также знаем из практики, что тщательный домашний уход и регулярные гигиенические чистки предотвращают заболевания зубов.

Три кита успеха стоматологии L Dent: безупречное качество, комфорт и доступные цены

В работе используются как наиболее эффективные, проверенные временем технологии, так и совершенно новые, передовые, которые доступны только пациентам L dent.

Например, шведские имплантаты Astra Tech, которые относятся, к числу наиболее качественных дентальных имплантов. Это имплантационные системы премиум-класса одного из крупнейших производителей дентальных имплантатов - Astra Tech (Швеция). Эти имплантаты стала выпускать более тридцати лет назад, а результаты применения и статистика приживаемости отслеживаются компанией с 1985 года. Написано более 1500 научных работ и исследований по установке систем - Astra Tech, это сформировавшийся бренд, имеющий высокую популярность и репутацию.

Модельный ряд Astra Tech достаточно широк, чтобы подобрать имплантат практически каждому пациенту. Установка таких имплантов позволяет избежать дополнительной костной пластики или потери эстетических свойств. Степень приживаемости 99 %. Производитель даетт гарантию пожизненно в любой точке мира на свою продукцию для дентальной имплантации, что обусловлено высокой степенью надежности и безопасности.

В L Dent постоянно внедряют в свою практику и новые методы лечения. Именно здесь взыскательный пациент найдет проверенные инновационные способы в терапии, хирургии, ортопедии и ортодонтии. Так, сегодня пациентам Клиники доступна новая самолигирующая брекет-система Carriere SLX 3D, которая производится одной из крупных ортодонтических компаний в мире – Ortho Organizers. Плюсы таких брекет систем очевидны: высокая технологичность, точность и эксклюзивный дизайн и доступная стоимость. Немаловажным является и уровень комфорта ношения таких брекет систем для пациента, степень неудобства сведена к нулю (надежная фиксация, совершенно гладкая поверхность крышки, закругленные края, встроенные обтекаемые крючки, легкое снятие системы). Благодаря таким брекетам ортодонтическое лечение проходит более точно и предсказуемо.

Три кита успеха стоматологии L Dent: безупречное качество, комфорт и доступные цены

- Наша сфера стремительно развивается и не ждет опоздавших, - говорит Элвар Ахадов. - Мы хотим, чтобы наши пациенты были уверены, что мы - команда высококвалифицированных и опытных врачей-стоматологов. Для того чтобы предоставить наилучший уровень стоматологических услуг, мы постоянно повышаем уровень образования и квалификацию наших специалистов. Ни месторасположение и пафосная вывеска, ни красивые интерьеры, ни суперсовременное оборудование и новейшие материалы не делают клинику успешной и востребованной. Хорошая стоматологическая клиника – это, прежде всего, хорошие врачи. Наши врачи-стоматологи посещают семинары и специализированные курсы для того, чтобы первыми узнавать о новейших технологиях, которые мы затем успешно внедряем в центре стоматологии «L Dent». Членство в различных профессиональных стоматологических ассоциациях помогает нам быть в курсе последних технологических разработок и методов лечения зубов.

Коллектив стоматологической клиники L dent весьма разнообразный, но сходный идеологически, работающий по схожим принципам и правилам вне зависимости от специальности. Порой для решения сложных клинических задач требуется слаженная работа нескольких специалистов из разных сфер стоматологии. В результате каждый пациент здесь получает лечение только высокого уровня.

- Мы все здесь в хорошем смысле помешаны на работе. Если пациенту срочно нужна наша помощь, то мы не смотрим на рамки рабочего дня. Будь то раннее утро или вечер. Несмотря на то, что я руковожу клиникой, я также продолжаю работать с пациентами наравне с сотрудниками. Работаю искренне, переживаю за результат и подбираю оптимальное лечение, чтобы человек получил решение своей проблемы без переплат и лишних сложностей. Поэтому география наших пациентов не ограничивается рамками Тульского региона, - отмечает Элвар Ахадов.

Планов по дальнейшему развитию клиники много. Недавно L Dent переехал в новое помещение, что дало импульс к новому развитию. Из новационных технологий - внедрена цифровая система снятия оттисков и изготовления конструкции в течении одного дня. Таким образом, теперь пациент может получить готовую коронку всего за один визит к врачу.

- Миссия нашей стоматологии – помочь каждому пациенту, - говорит Элвар Ахадов. - Мы хотим работать так, чтобы пациенты уходили от нас здоровыми и рекомендовали нас своим близким. Так и происходит. Большинство наших пациентов приходят по рекомендациям.

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