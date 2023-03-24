В кластере «Октава» прошел инклюзивный форум «Социальное предпринимательство»

Тема форума крайне актуальна - предпринимательство для людей с инвалидностью.

Мероприятие состоялось 21 марта при поддержке Тульского отделения ПАО Сбербанк и Союза социальных предпринимателей.

Тема форума крайне актуальна - предпринимательство для людей с инвалидностью. Приглашенные спикеры поделились своим опытом, рассказали о пути в предпринимательство, о том, какие возможности открываются перед людьми с инвалидностью, поделились лайфхаками.

Заместитель Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Александр Воронцов поприветствовал собравшихся:

- Мы учим сотрудников культуре общения, использованию ассистивных технологий, развиваем культуру взаимодействия. Уже сейчас в каждом офисе Тульского отделения специалисты по работе с клиентами могут обслуживать слабослышащих граждан. Сотрудники связываются по видеозвонку (через приложение на рабочем планшете) с сурдопереводчиком банка и с его помощью обслуживают клиентов. Также любой человек может оставить сообщение о своих специальных потребностях (к примеру, «использую коляску», «говорю на жестовом языке» и др.) в профиле СберБанк Онлайн – нужно в поисковой строке ввести «Специальное обслуживание». В Тульском отделении Сбера поступательно реализуется программа по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан (пандусы, тактильная плитка, таблички для слабовидящих).

Среди главных вопросов - возможность альтернативного трудоустройства.

Руководитель направления «Дивизион «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Константин Львов рассказал о развитии инклюзивного предпринимательства в Сбере - о комплексных продуктах, образовательных программах, которые помогут предпринимателям с инвалидностью построить успешный бизнес, об онлайн- и офлайн- обучении, наставнических сессиях со специалистами Сбера, менторстве, помощи в реализации бизнес-идеи. Чтобы стать участником проекта «Бизнес без преград», можно подать заявку на электронную почту lvov.k.v@sberbank.ru (приглашаются как люди с инвалидностью, желающие развиваться в направлении предпринимательства и пройти обучение, так и менторы, готовые работать и делиться опытом).

Директор ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» Елена Субботина в своем выступлении обозначила основные направления работы Центра занятости с предпринимателями-инвалидами:

- Гражданам с инвалидностью, которые заинтересованы в открытии своего дела, необходимы наставники. Специалисты Центра занятости выступают в качестве таких наставников и помогают жителям взаимодействовать с нашими партнерами («Мой бизнес», «Мой семейный центр», ОПОРА РОССИИ, управление социальной защиты населения и т.д.), на данный момент у Центра занятости более 20 партнёров, которые решают ряд важных вопросов на пути к собственному делу: помогают выявить цели, проводят обучение, оказывают психологическую и юридическую поддержку, обучают составлению бизнес-плана, сопровождают ведение бизнеса и многое другое.

Обсуждалась также возможность альтернативного трудоустройства – услуга аренды рабочих мест работодателями, которым необходимо выполнять обязательства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.

- Центр занятости готов оказывать помощь работодателям, заинтересованным в трудоустройстве граждан с инвалидностью через НКО для альтернативного трудоустройства, - подчеркнула Елена Алексеевна. – Наша задача – информировать работодателей о такой возможности, размещать вакансии на нашем сайте, а также привлекать партнеров НКО для роста числа вакантных мест для инвалидов. Важно отметить, что существует потребность в создании рабочих мест у работодателей, чтобы мы могли направлять на вакантные места граждан с инвалидностью. Это дополнительная возможность для развития бизнеса.

Особый интерес собравших вызвали выступления спикеров с инвалидностью, которые рассказали о своей пути в предпринимательство и поделились историями успеха.

Заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Екатерина Лобанова проинформировала о мерах государственной поддержки социального предпринимательства в Тульской области, реализуемых в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Особый интерес собравших вызвали выступления спикеров с инвалидностью, которые рассказали о своей пути в предпринимательство и поделились историями успеха.

Заместитель Председателя, директор по региональному развитию Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Михаил Осокин выступил с презентацией на тему, как меняет жизнь людей с инвалидностью предпринимательская деятельность.

- 31,5 % людей с инвалидностью имеют опыт предпринимательской деятельности. Подчеркну, что инклюзивное предпринимательство нужно и нам, и государству, и обществу. Это – обеспечение занятости, инструмент социальной реабилитации, точка роста малого и среднего предпринимательства, интересные стартапы. Такая деятельность - это не только о деньгах, но и об отношении к себе - как к самостоятельному человеку, способному приносить пользу другим. Важно победить привычку к бедности – ведь многие инвалиды живут на пенсию и привыкают к ней, не стремясь к другому уровню жизни. Истории предпринимателей-инвалидов – это всегда истории ответственности за свою жизнь!

Ирина Иванова, президент Союза социальных предпринимателей поделилась мыслями о развитии инклюзивного предпринимательства:

-Человек с инвалидностью должен быть более инициативным, активным, любознательным. Нужно уходить от позиции, что нам должно государство и окружающие – мы все должны только сами себе, и только сами мы можем сделать себя людьми с безграничными возможностями.

Дмитрий Чешев, мотивационный спикер, блогер поделился с участниками своими мыслями о том, как людям с инвалидностью найти возможности для самореализации.

- Очень важно учиться, получить профессию. Современные дистанционные технологии делают образование более доступным. Освоить новое, в идеале – найти то, что еще никто не делает, найти свои сильные стороны, свою нишу – это очень важно. Мы многое делаем для себя, идем на сопротивление, преодолевая преграды - бюрократические и эмоциональные. Но важно понимать: если ты помогаешь себе, то фактически ты помог и многим людям с инвалидностью.

После деловой части форума участники провели совместный турнир по спортивным настольным играм в джакколо, шаффлборд, корнхолл и кульбутто.

После деловой части форума участники провели совместный турнир по спортивным настольным играм в джакколо, шаффлборд, корнхолл и кульбутто. Турнир организован Тульским отделением Федерации спортивных настольных игр.