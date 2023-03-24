Депутаты Тульской городской Думы принимают участие в киноуроках

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и депутат Тульской городской Думы, координатор партийного проекта «Новая школа» Дарья Герасимова вместе с учениками ЦО № 1 посмотрели фильм «Мой друг единорог».

В городских центрах образования школьники совместно с учителями и родителями смотрят короткометражные киноленты и инициируют социальные практики. Уроки посещают депутаты Тульской городской Думы.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева и депутат Тульской городской Думы, координатор партийного проекта «Новая школа» Дарья Герасимова вместе с учениками центра образования № 1 – гуманитарно-математического лицея имени Героя России Д.Е. Горшкова посмотрели фильм «Мой друг единорог». Короткометражка рассказывает о том, что богатое воображение превращает любую работу в интересную игру.

Затем гости мероприятия совместно с ребятами нарисовали рисунки и оформили выставку «Мир, где существуют все».

Мэр Тулы отметила, что проект «Киноуроки в школах России» успешно стартовал в Туле в прошлом году и отлично зарекомендовал себя.

– Кинопоказы вдохновили ребят на добрые дела: они передавали пряники и письма со словами поддержки нашим военнослужащим, организовывали игру-квест для детей с ограниченными возможностями здоровья, детские праздники. Все фильмы поднимают важные темы, учат любви, дружбе, взаимопомощи, – сказала Ольга Слюсарева.

Дарья Герасимова подчеркнула, что проект объединил детей, их родителей, учителей и представителей органов власти. Такая сплоченность позволяет воплощать в жизнь полезные дела, инициированные школьниками.

После просмотра киноленты ребята вместе с учителем обсудили фильм и рассказали о своих фантазиях и мечтах. Затем школьники совместно с родителями и гостями урока нарисовали рисунки и оформили выставку «Мир, где существуют все».

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева посетила киноурок в ЦО № 8 им. Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева посетила киноурок в центре образования № 8 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова.

Первоклассникам показали фильм «Мой друг единорог». После просмотра ученики обсудили сюжет фильма, ответили на вопросы классного руководителя и поделились своими впечатлениями. Ребята к киноуроку принесли поделки. Анастасия Дементьева поинтересовалась, есть ли у школьников любимые игрушки и насколько они важны для них.

Урок продолжился в библиотеке, где первоклассники вместе с депутатом привели в порядок и подклеили книги.

В центре образования № 10 им. А.В. Чернова прошел кинопоказ фильма «Восьмое марта», который познакомил учеников начальной школы с понятием «наблюдательность, внимательность» как способность человека быть внимательным и неравнодушным к окружающему миру.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов побывал на киноуроке в ЦО № 10 им. А.В. Чернова.

Вместе со школьниками видеоролик посмотрел заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

– Этот фильм особенный, так как привлекает внимание общественности к решению вопросов лечения детей с заболеваниями крови. Тема актуальная и важная. Дома ребята обсудят ее с родителями, возможно, некоторые решат стать донорами, – поделился Алексей Владимирович.

В качестве социальной практики обучающиеся подготовили агитационные плакаты о важности донорства. После киноурока Алексей Ионов посетил школьную библиотеку и передал комплект новых книг для внеклассного чтения.

В реализации проекта «Киноуроки в школах России» также приняли участие депутаты Инна Шевелева, Ирина Рублевская, Надежда Козьякова, Олег Погорелов, Андрей Гурьянов, Ирина Симонова, Олег Даньшин и другие.