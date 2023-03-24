В Тульской области задержаны подозреваемые в хищении более 500 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывшие финансовый директор и заместитель главного бухгалтера фармакологического предприятия занимались заполнением денежных чеков на получение наличных средств, необходимых для выплаты заработной платы и возврата имеющихся у предприятия займов. При этом в документах указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов организации деньги, часть которых присваивали и тратили на недвижимость, автомобили премиум-класса, путешествия.

В прошлом году, в ходе проверки бухгалтерского учета выяснилось, что за период с мая 2017 по апрель 2022 года образовалась разница между снятием денежных средств с расчетного счета фармакологического предприятия и их внесением в кассу. Сумма недостачи превысила 500 миллионов рублей. Следственным управлением УМВД России по Тульской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали обеих подозреваемых.

«В ходе обысков по местам проживания женщин изъято более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. По ходатайству следователя судом на их имущество наложен арест на сумму более 35 миллионов рублей», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.