В Тульской области отозвали законопроект о продлении времени продажи алкоголя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Некоторое время назад депутаты сразу нескольких региональных парламентских фракций выступили с предложением разрешить в Тульской области продажу алкоголя с 10 утра по будним дням вместо сегодняшних 14.00. Одним из утверждений было, что введенное 10 лет назад ограничение не показало своей эффективности.

Думцы также отмечали, что данное послабление поможет снизит нарушения, связанные с незаконной реализацией алкоголя, а также создаст здоровую конкуренцию на этом рынке. Правовую оценку законопроекту дали юристы. Само предложение в Тульской областной Думе должны были рассмотреть только в апреле.

Однако 23 марта на сайте облдумы появилась отметка о том, что депутаты отозвали свою инициативу.