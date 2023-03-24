Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 марта 2023 6:56

В Тульской области отозвали законопроект о продлении времени продажи алкоголя

Законопроект о продаже алкоголя с 10 часов утра отозвали из областной Думы
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области отозвали законопроект о продлении времени продажи алкоголя

В Тульской области отозвали законопроект о продлении времени продажи алкоголя

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Некоторое время назад депутаты сразу нескольких региональных парламентских фракций выступили с предложением разрешить в Тульской области продажу алкоголя с 10 утра по будним дням вместо сегодняшних 14.00. Одним из утверждений было, что введенное 10 лет назад ограничение не показало своей эффективности.

Думцы также отмечали, что данное послабление поможет снизит нарушения, связанные с незаконной реализацией алкоголя, а также создаст здоровую конкуренцию на этом рынке. Правовую оценку законопроекту дали юристы. Само предложение в Тульской областной Думе должны были рассмотреть только в апреле.

Однако 23 марта на сайте облдумы появилась отметка о том, что депутаты отозвали свою инициативу.

Интересное