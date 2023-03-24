По факту обрушения части жилого дома в Киреевске возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» Фото: материалы пресс-служб

Поздно вечером 22 марта обрушилась часть двухэтажного многоквартирного дома № 8 по улице Октябрьской в городе Киреевске. 8 квартир оказались непригодными для проживания. Погибших и пострадавших в результате происшествия не оказалось. Жильцов эвакуировали. Прокуратура и следком инициировали независимые проверки. Во время осмотра дома следователями, стены обрушились еще дважды.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей. В органах местного самоуправления следователи получили необходимые документы. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, которые занимались расселением граждан из аварийного жилья.

В настоящее время по факту обрушения стены жилого дома возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствием установлено, что двухэтажный дом 1954 года постройки признали аварийным еще в 2015 году и включили в программу переселения. Сделать это планировали до конца 2023 года, а снести как аварийный — в 2024-м. До сегодняшнего дня в доме проживали четыре семьи, что создавало угрозу их жизни и здоровью.