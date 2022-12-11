12 декабря в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет:

с 9:00 до 16:00 - ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 124-а, 57-109 (нечётн.), 57-а, 81-а, 83-а, 89-а, 96-а, 91-а, 106-а; ул. М. Горького, 245, 236-а; ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курковая, 76-86 (чётн.); ул. Дульная, 63-а, 67, 80, 82; д. Ивановка: ул. Красная; ул. Ивановская; пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132;

с 9:00 до 17:00 - Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.); 2-й Клинской пр-зд, 2; 4-й Клинской пр-зд, уч. 8;

с 9:30 до 13:30 - пр-т Ленина, 50, 52.