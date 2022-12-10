В Тульской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую недели в Тульской области зафиксировано 11 114 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. В связи с этим около 2,5% классов школ Тульской области были переведены на дистанционное обучение. Также, полностью приостановлено обучение в трех школах, преимущественно малокомплектных.

Ранее в нашем регионе уже было зафиксировано 18 случаев заболевания свиным гриппом. Как сообщает управления Роспотребнадзора по Тульской области, ситуация находится под полным контролем.