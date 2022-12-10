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Общество10 декабря 2022 14:00

В Тульской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

3 школы закрылись
Источник:kp.ru
В Тульской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Тульской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую недели в Тульской области зафиксировано 11 114 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. В связи с этим около 2,5% классов школ Тульской области были переведены на дистанционное обучение. Также, полностью приостановлено обучение в трех школах, преимущественно малокомплектных.

Ранее в нашем регионе уже было зафиксировано 18 случаев заболевания свиным гриппом. Как сообщает управления Роспотребнадзора по Тульской области, ситуация находится под полным контролем.

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