О тульском оружии и тех, кто его создавал. Фото: Михаил ГИНДИН.

Визит богородицких школьников был приурочен к памятным датам, связанным с героической обороной Тулы от немецко-фашистских захватчиков.

Экскурсию для ребят провёл профессор кафедры «Стрелково-пушечное вооружение», бессменный директор центра Виктор Алексеевич Власов.

Он рассказал восьмиклассникам, что в Выставочном центре представлены разработки выпускников ТулГУ.

В России много хороших конструкторов-оружейников, подчеркнул он, но Василий Петрович Грязев, имя которого носит Институт высокоточных систем, и Аркадий Георгиевич Шипунов, имя которого носит Конструкторское бюро приборостроения, — выдающиеся люди не только Тулы, но и всей страны.

Василий Петрович Грязев поставил на вооружение 39 образцов оружия. Он преподавал на кафедре «Стрелково-пушечное вооружение» и в течение 4,5 лет заведовал ею. Пушками ГШ (Грязев-Шипунов) вооружены все виды самолётов нашей армии.

Виктор Алексеевич сообщил, что в Туле хранят память о замечательном конструкторе Грязеве. Его имя носит одна из улиц города. Сторожевой корабль «Василий Грязев» бороздит воды Балтийского моря. На этом корабле есть две пушки, разработанные Грязевым и Шипуновым. На Аллее славы Тульского областного музея оружия установлен бюст конструктора.

Виктор Алексеевич рассказал школьникам о высокоточных и противотанковых комплексах, охотничьих и малокалиберных ружьях, гранатометах.

За годы своего существования Выставочный центр превратился в учебно-просветительское подразделение ТулГУ. Здесь проходят научно-практические конференции, встречи гостей вуза, профориентационные мероприятия для школьников.

После экскурсии учащиеся имели возможность подержать в руках образцы оружия.

— По лицам ребят я сразу же понял, что экскурсия им очень понравилась, — поделился Виктор Алексеевич Власов. — Они с большим интересом слушали мой рассказ, задавали вопросы. Конечно же, Выставочный центр их очень впечатлил, тем более что в гостях у нас они были впервые. Меня лично порадовало, что, ещё учась в восьмом классе, ребята уже серьёзно задумываются о своём профессиональном будущем.