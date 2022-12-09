"Лазаревские лавки" открываются с Zаботой

9 декабря в Дубне на улице Первомайская, 28, открылась очередная "Лазаревская лавка".

Общее число магазинов натуральной мясной и молочной продукции, полуфабрикатов и кулинарии приближается к четырем десяткам. А через неделю, 16 декабря, сразу две лавки откроются в Алексине: на Тульской ул., 136А - на рынке Стрелецкая слобода, и на ул. 50 лет Октября, 19А.

16 декабря сразу две лавки откроются в Алексине: на ул. 50 лет Октября, 19А и на Тульской ул., 136А.

Открытие "Лазаревской лавки" в Дубне стало праздником для жителей поселка, небольшим представлением с конферансье, представлявшим, правда, не песни в исполнении артистов, а искусство иного рода. Искусство высокой кухни.

"Всех нас объединяет чувство любви - к вкусной, качественной продукции!" - с ведущим сложно было спорить, и покупатели устремились к прилавкам и дегустационной стойке. Регулярные угощения стали традицией "Лазаревских лавок", и число ценителей мясных и молочных деликатесов неуклонно растет. Вслед за ними растет число и самих лавок.

Дегустации в новых магазинах продолжатся весь декабрь: по пятницам с 15 до 18:00 и по субботам с 11 до 13:00. Накануне Нового года, 30 декабря, дегустации начнутся с 10 утра и пройдут до часу пополудни, чтобы можно было опытным путем сделать выбор продуктов к столу.

16 декабря в Алексине на Тульской ул., 136А - на рынке Стрелецкая слобода - открытие новой "Лазаревской лавки".

Помимо развития сети магазинов в Туле и Тульской области ПХ "Лазаревское" открыло сервис онлайн заказов и доставки продукции прямо со своего завода. На сайте store.lazarevo.ru можно заказать весь ассортимент предприятия, это парное мясо, пятидневное молоко и огромная линейка полуфабрикатов и кулинарии. Йогурты, запеканки, колбасы, рулеты, творог, топленое молоко и творог из топленого молока... - перечень составил бы сотню с лишним наименований самого разного вкуса для любых предпочтений.

Объединяет его одно: натуральность и качество. Что в "Лазаревской лавке", что в онлайн сервисе продаются исключительно натуральные продукты, без примесей, увкуснителей и консервантов.

В интернете можно купить без очереди. В лавке - предварительно попробовав деликатес. А еще - со скидкой 5% по карте Zабота.

Обладатели карты Zабота могут по понедельникам и четвергам с 11 до 13:00 приобрести продукты собственного производства "Лазаревского" с этой скидкой. В списке ветчина, рулеты, сыро- и полукопченые колбасы, копчености и копчено-вареная продукция. Кроме того, это молоко, творог, масло, творожные массы, сырники, запеканки. Конечно, мясо. А также сало, шпик, полуфабрикаты, сосиски, сардельки и субпродукты.