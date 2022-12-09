В центре Тулы произошла драка из-за парковочного места Фото: соцсети

Днем 6 декабря на улице Клары Цеткин в Туле мужчина напал на припарковавшуюся на свободном месте автоледи. Вначале он пытался помешать женщине поставить машину на единственное свободное место, а потом, когда это ей все же удалось сделать, завязалась драка. Все это происходило на глазах ребенка, который сидел в машине. В ситуацию вмешался проходящий рядом молодой человек.

Сейчас пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении больницы. В полиции зарегистрировано заявление от нее, личности всех участников происшествия установлены, заведено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ «Побои».