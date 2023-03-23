В стоматологии пределов в развитии не существует!

«Каждый доктор мечтает о своей клинике, и я не исключение: еще будучи студентом, понимал, что когда-нибудь открою что-то свое» - признается сегодня успешный доктор и основатель собственной клиники. Клиники, которая, благодаря своему индивидуальному подходу к каждому пациенту, профессионализму работающих здесь специалистов, самой атмосфере доброжелательности, уже прочно завоевала доверие туляков.

- А начиналось все когда-то с наивной детской мечты наградить всех окружающих ослепительными красивыми улыбками, - вспоминает Элвар Ахадов. - Эта идея сопровождала меня все школьные годы. К старшим классам я уже точно определился, что буду работать в стоматологии. Начал читать соответствующую литературу. Родители меня поддержали в устремлениях, хотя, сами никакого отношения к медицине не имели. И, думаю, вовсе о том не пожалели — сейчас мои родственники гордятся мной. Хотя, признаться, периодически используют...

Мне было реально интересно учиться. Именно тогда для себя открыл бездну знаний по профилю...

Потом была первая настоящая работа — по распределению в киреевской стоматологической больнице. Потом второе место работы, третье. Как признается Элвар Магеррамалиевич, теория — это одно, а практика — совершенно другое:

- С одной стороны, государственная клиника — это стабильность, с другой - море ограничений. И в первую очередь в развитии. Как собственном, так и медицины. Видишь, как другие коллеги работают на современном оборудовании, а тебе его поступления в кабинет приходиться ждать, пока та или иная заявка пройдет через десяток инстанций. И не факт, что вообще будет одобрена. Когда в госучреждении здравоохранения приходишь к руководству и предлагаешь попробовать что-то новое, горишь идеей, а твою инициативу не поддерживают, - это реально отбивает руки у молодых специалистов. К счастью, я из иного числа, меня это, наоборот, подвигло на организацию собственного дела. В какой-то момент я четко осознал, что надо построить свою клинику, где можно будет внедрять новые передовые методики, покупать современное оборудование. Ведь стоматология — пожалуй, одно из самых активно развивающихся направлений медицины. Если ты остановился даже на один день – все, тебя обогнали.

В стоматологии пределов в развитии не существует!

Да, теперь, оборачиваясь назад, я реально осознаю, что, открывая свою первую клинику на проспекте Ленина, сильно рисковал. Но ведь главное - все получилось! Главное удалось сформировать команду профессионалов, влюбленных в свое дело. Когда зимой 2021-го клиника L Dent переехала в новое помещение, это был очень непростой период, мне пришлось продать машину, чтобы завершить ремонт и выплатить зарплату. Но все сложности – это ерунда, когда рядом команда, которая тебя поддерживает. Клиника некоторое время не работала, не было доходов, но люди были готовы ждать – ни один сотрудник не ушел.

Создавая стоматологическую клинику L Dent Элвар Ахадов во главу угла поставил сочетание самого важного: безупречное качество, комфорт высокого уровня и доступные цены.

- Проработав пять лет в разных клиниках, я видел, что пациентам приходится платить какие-то неоправданные суммы за лечение. Я знаю сколько это стоит и не хочу брать больше положенного. Для меня не кажется правильным держать пациентов в неведении, поэтому у нас люди платят только за нужные процедуры. Мы не навязываем лишнего, - подчеркивает он. - Услуги у нас стоят меньше, чем во многих частных стоматологиях. По многим позициям мы делаем, пожалуй, лучшее ценовое предложение среди частных стоматологий. В L Dent осуществились мои идеи и планы. Моей мечтой было создание клиники, где каждому пациенту будет комфортно и хорошо. Мне кажется, у меня это получилось.

Планов у Элвара Ахадова много: построить еще более просторное собственное здание в несколько этажей, что позволит организовать хирургию, палаты для пациентов. Расширить возможности детского приема. Поднять клинику еще на уровень выше. Потому что пределов в развитии не существует.

- А своим пациентам я хотел бы пожелать красивых улыбок, которых на надо стесняться! - завершает Элвар Магеррамалиевич.