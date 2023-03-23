Дато Семенович Чиглашвили.

Главный врачебный принцип хирурга Дато Чиглашвили — это сохранить максимум, а если возможно, так и вовсе отказаться от ампутации нижних конечностей, поврежденных, как правило, последствиями сахарного диабета.

Можно с уверенностью сказать, что другого специалиста такого уровня в узком направлении хирургии «диабетическая стопа», в Тульской области больше нет. Тридцатилетний опыт работы, множество научных трудов, среди которых монография, три учебно-методических пособия и, конечно же, сотни благодарных пациентов — тому подтверждение.

От отличника грузинской средней школы до отличника здравоохранения РФ

А начиналось все когда-то с единственной цели: поступить в медицинский институт, стать врачом...

- Школу я закончил с отличием, - вспоминает Дато Семенович. - Но в Тбилисский мед я не поступил. И кто бы знал, что осуществить мечту мне удастся в государстве, языка которого я тогда практически не знал. Но было огромное желание, которое привело меня в 17 лет на Смоленскую землю.

От отличника грузинской средней школы до отличника здравоохранения РФ

Устроился я тогда на подготовительные курсы в СГМИ, параллельно - санитаром в приемном отделении травматологии. Из за того что не успевал за лекторами записывать лекции, приходилось записывать на диктофон, а дома по ночам сначала переписывал текст, потом с помощью переводчика переводил, чтобы понять. Увы, все закончилось неудачей на вступительных экзаменах. Опять подвело знание русского... Два года службы в рядах Советской Армии, где я упросил директора школы в военном городке, чтобы разрешила посещение уроков химии в старших классах, не прошли даром. Язык я подтянул, поэтому «на гражданку» вернулся с твердым решением «взять СГМИ». И ведь получилось!

От отличника грузинской средней школы до отличника здравоохранения РФ

И вновь учеба совмещалась с работой медбратом в государственном медицинском учреждении. Можно сказать, молодой интерн буквально жил в больнице. Постоянно дежурил и просился на операции. Очень полюбил абдоминальную хирургию.

- Как сейчас помню свой первый день в качестве уже сертифицированного врача, - признается Доктор Дато. - Знание абдоминальной хирургии в отделении, где практически проходили лечение 80% больных с гнойной проблемой мягких тканей, не годились. А пациенты надеялись на мою помощь... Вечером на кухне на вопрос супруги о том, как прошел первый день, даже прослезился. Но желание помогать людям оттого только стало сильнее. Принялся штурмовать местную медицинскую библиотеку, искать выход из ситуации, поглощал знания из статей. Появились любимые доктора, которые делились своим опытом и примерами из практики.

Сравнивая подход врачей из мировой практики и местных, принял позицию на сохранение конечностей у тяжелых, порой безнадежных больных. Не всегда получался хороший результат, приходилось учиться на своих ошибках.

Моя цель была стать первоклассным доктором, и «жил» я в больнице не для того, чтобы заработать целое состояние, а хотел приобрести знание, опыт, уважение больных, признание моих пациентов и коллег.

От отличника грузинской средней школы до отличника здравоохранения РФ

Когда Чиглашвили поступило предложение преподавать в медицинском колледже хирургию, он, не раздумывая, принял его. Так сбылась еще одна детская мечта Дато Семеновича:

- Я согласился и стал молодым преподавателем, с головой погрузился в лечебно-учебный процесс. Однажды заведующий отделением сообщил, что нас посетит заведующий кафедры хирургических болезней ТулГУ и попросил сделать доклад на тему хронической венозной недостаточности. После выступления тот спросил, сколько больных я вылечил? У меня же нет больных, которых я бы «вел» с момента их поступления и до выздоровления. Я дежурный врач – повторял я тихо себе потом. Но отрицательный опыт – это тоже опыт.

Учеба по специальности «Диабетическая стопа» в столичном ЭНЦ прошла успешно. Там молодой врач познакомился с ведущими специалистами страны. После этого в кабинете диабетической стопы при одной из городских больниц он параллельно стал принимать амбулаторных больных с этой проблемой. Из оснащения, признается Чиглашвили, была тогда только лупа. А еще желание докопаться до истины, и проводить не только оперативное лечение, но и профилактику заболевания, чтобы предотвратить высокие ампутации.

Работая в хирургическом отделении уже ординатором, Чиглашвили параллельно заочно учился в аспирантуре. Тема диссертации - органосохраняющие операции при синдроме диабетической стопы. Через три с половиной года успешно защитился: кандидат медицинских наук. Когда-то ничего не знавший в этом направлении хирург стал одним из лучших в своей области.

От отличника грузинской средней школы до отличника здравоохранения РФ

- Что для меня профессия врача? - задается вопросом Дато Семенович. - С моей точки зрения, это самая благородная, ответственная и значимая профессия. Лучшей для меня не существует, и в этом, наверное, есть мое счастье. Врач должен не только знать, как лечить болезнь, он должен найти подход каждому пациенту, учитывая его социальное положение и особенности характера. Только тот лекарь, который является центром вселенной для своего пациента, заслуживает высшей награды. Позитивное мышление, эмоциональность, юмор и амбиции позволяют доктору развиваться и достигать максимум. Желание постоянно учиться позволяет быть решительным в своих поступках.

К сожалению, государственная медицина — не без недостатков. Стремление реализовать свою мечту - лечить диабетическую стопу от «а» до «я» - и подвигло Чиглашвили основать в Туле свой «Центр подологии Доктора Дато». Здесь, действительно, спасают конечности пациентов. Зачастую, казалось бы, безнадежные. Главным акцентом является проведение профилактики заболевания стоп, в том числе и диабетической. Специалисты проводят комплексные методы обработки сложных стоп, обнаруживая проблемы порой у здоровых людей, во время предотвращают грозные осложнения при сахарном диабете. Ведь профилактика является залогом здоровья и здорового образа жизни. К сожалению очень часто обращаются с уже далеко зашедшими проблемами, когда стоит вопрос об ампутации. После тщательного обследования и мультидисциплинарного подхода лечения, больные получают помощь в разных российских клиниках, им восстанавливают кровоток по жизненно важным артериям и спасают от ампутации, продлевая годы активной жизни. И в построение этой схемы лечения огромный вклад внес сам Дато.

После восстановления сосудистой проходимости больной продолжает долечивание в «Центре подологии Доктора Дато» или по необходимости госпитализируется в отделение гнойной хирургии. В дальнейшем его специалисты помогают с реабилитацией после выписки из стационара до выздоровления или значительного улучшения состояния.

От отличника грузинской средней школы до отличника здравоохранения РФ

Также здесь проводится консультация ортопеда и исследование опороспособности стопы на специальном оборудовании - подографе и подоскопе. Таким образом врач получает информацию о «перегруженных» участках стопы, которые нуждаются в разгрузке. В дальнейшем по этим рекомендациям изготавливаются индивидуальные ортопедические стельки, обувь с высоким берцем или ортезы для устойчивой ходьбы и предотвращения дальнейших осложнений. Уже более сотни пациентов получили здесь такую помощь.

- Я благодарен своим учителям, наставникам, всем тем, с кем встречался в жизни. Благодарен тем людям, которые поддержали меня в трудную минуту. Благодарен всем, кто терпеливо относится к моему характеру, - говорит Чиглашвили. - Я благодарен моим ученикам, ведь именно они стимулируют меня постоянно развивался. Каждый меня делает еще лучше. Только человек, который ощущает себя нужным и любимым, готов на великие подвиги!

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