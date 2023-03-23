Прокуратура и Следком проводят независимые проверки по факту обрушения стены дома в Киреевске Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Накануне у двух квартир дома № 8 по улице Октябрьской города Киреевска с восточной стороны здания обвалилась наружная стена. Жителей срочно эвакуировали, пострадавших нет. После обрушения жильцам предложили жилье в маневренном фонде, однако они отказались и разъехались по родственникам.

Обрушившийся жилой дом был был построен в 1954 году. В 2015 признан аварийным. Расселить его планировали до конца 2023 года, а снести как аварийный — в 2024 году. По данным областной прокуратуры, в феврале этого года по программе переселения из ветхого и аварийного жилья четыре семьи получили новые квартиры, но переехать не успели.

Сейчас следователи СУ СК по Тульской области осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП. Параллельную проверку организовала и прокуратура. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.