«Венец» в «Левобережном» растет на глазах

Неповторимый стиль дому придаст изящная форма полукруга и переменная этажность.

В октябре прошлого года мы рассказывали нашим читателям о том, как красиво застройщик «Ин-Групп» завершает масштабное строительство микрорайона «Левобережный» - работу длиною более чем в десять лет! Финальный аккорд строительства - дом 85,86 под названием «Венец». Шикарный проект во всех смыслах: смелый, яркий, дизайнерский, харизматичный! По форме «Венец» напоминает восточнославянский девичий головной убор, за счет переменной этажности он будет похож на легкую, струящуюся ленту, сотканную из золотых нитей. Но самое интересное, безусловно, - тема благородных камней, прописанная индивидуально для каждой из шести секций. Аквамарин, сапфир, рубин, аметист, топаз, изумруд – эта неповторимая россыпь удивительно тонко вписана как в элементы фасада, так и во внутреннее оформление подъездов.

Буквально через месяц после нашего материала был дан старт продаж. Мы решили отследить это событие, были уверены: такое «вкусное» предложение туляки не могут не оценить! Предположения подтвердились в самом смелом варианте: только за первую неделю продаж «Венца» реализовано более 100 квартир! И это, когда отовсюду только и слышно о том, что на фоне внешней ситуации рынок недвижимости потерял прежнюю динамику. Значит возможен-таки рост в период спада! Этот результат, естественно, не свалился с неба: «Ин-Групп» заслужил его ответственной работой и надежностью, это важный знак доверия со стороны клиентов.

Строительство «Венца» в «Левобережном» идет активно.

Поинтересовались мы и тем, кто основные покупатели жилья в новом проекте? Оказалось, что добрая половина – это те, у кого уже есть недвижимость в микрорайоне, их родственники (дети или родители), знакомые… Кто уже самолично оценил удобство и комфорт здешней жизни. Остальная половина – те, которые давно приглядывались, завидовали, глядя со стороны, и вот наконец-то решились.

С одним из таких покупателей нам удалось пообщаться в момент нашего приезда в офис продаж на ул. Восточная, дом 13.

- «Левобережный» - модный и востребованный сейчас тренд – город в городе, - говорит Роман, один из первых покупателей жилья в доме «Венец». - Здесь есть все для комфортной жизни: детские сады, новая школа, фитнес-клуб, магазины, салоны красоты, спортивные и детские площадки, уютные дворы, просторные парковочные пространства, до крупных гипермаркетов можно пешком прогуляться… Я сейчас живу недалеко, на улице Кауля, а в «Левобережный» постоянно ездил в бассейн, смотрел, как тут всегда чисто, уютно, свободно. Скоро ездить не придется, буду пешком ходить. Да и место тут красивое - практически на берегу Упы. У меня квартира на 16 этаже, весь город будет как на ладони. Рад, что успел так удачно реализовать свою мечту, запрыгнул в последний вагон.

Оформление дворовой территории будет насыщенным и оригинальным.

Даешь восьмой этаж

За окнами весна… В «Левобережном» она чувствуется особенно! Сворачиваешь с Восточного обвода и попадаешь в другой, созвучный природе мир! «Венец» приветствует нас прямо на въезде. Да, изменения налицо! В октябре здесь был только фундамент, а теперь работы активно ведутся на уровне восьмого этажа! Уже сейчас «Венец» выглядит убедительно. Отличная визитная карточка будет у микрорайона!

Продажи квартир не останавливаются ни на день, показывая хорошую динамику – соразмерно тому, как идет сам процесс строительства «Левобережного». Сегодня он вышел на финишную: из 54 домов сданы 53 (это около 5 000 квартир). В числе не так давно сданных в эксплуатацию две 22-этажные башни - дома №83 и №84. Кстати, успеть купить в них последние квартиры шанс еще есть, приехав в офис продаж застройщика, находящийся в самом микрорайоне или зайдя на сайт ingrupp-online.ru.

Но вернемся к «Венцу». Планируемый срок завершения строительства – 2 квартал 2026 года. Сейчас минимальная цена квадратного метра начинается от 76 тысяч рублей. Доступны ипотека с господдержкой и беспроцентная рассрочка от застройщика.

В темное время суток входные группы будут освещены легкой световой конструкцией из стекла и металла.

О самом вкусном

Для тех, кто не читал наш первый материал о «Венце», мы с удовольствием повторим самое интересное.

Итак, дом будет состоять из 6 секций. Проектам фасада, подъездов и придомовой территории уделено особое внимание. Дизайн и планировочные решения разработаны специалистами миланского архитектурного бюро Ferrari Studio. Оригинальный, яркий итальянский дизайн органично вписался в архитектуру микрорайона.

Неповторимый стиль дому придаст изящная форма полукруга и переменная этажность (16-17 этажей, жилая зона начинается со 2 этажа). Фасад верхних этажей исполнят в «золоте». А на золотой ленте, опоясывающей здание, установят декоративные вставки цвета благородных камней: аквамарина, сапфира, рубина, аметиста, топаза, изумруда. Для безопасности на лоджиях общего пользования установлены витражные и решетчатые ограждающие конструкции в тех же цветах, что только добавит фасаду здания целостности.

Каждый подъезд получит свой индивидуальный цвет одного из шести камней и соответствующее дизайнерское оформление. Психологи не зря говорят, что наше цветовое восприятие - одно из основополагающих. Здесь есть, из чего выбрать: рубиновый и сапфировый подъезды - для ярких личностей, а для ценителей гармонии и спокойствия прекрасно подойдут секции в цвете аквамарин и топаз.

Оформление входных групп – тема отдельная! В темное время суток они будут освещены легкой световой конструкцией из стекла и металла.

Еще одна изюминка, которая зацепит точно: часть квартир имеют полноценное окно в ванной комнате. «Ин-Групп» любит такие трендовые вещи: они, кстати, применены и на другом его объекте – в домах №8, 9, 10 мкр. «1-й Юго-Восточный», сдача которых запланирована уже на следующий год. Выбрать квартиру в мкр. «1-й Юго-Восточный» можно на сайте 1vostochny.ru или посетив офис продаж застройщика.

Важная информация для тех, кто хочет развивать успешный бизнес: на первом этаже «Венца» предусмотрены коммерческие помещения общей площадью более 2 260 кв. м. Кафе, магазины, аптеки, прачечная… Сейчас, на этапе строительства, самое время задуматься о новой перспективной площадке для развития вашего дела.

А теперь про возможность полноценного отдыха для жителей «Венца». Детские площадки будут зонированы по возрастным группам, для взрослых предусмотрены места отдыха в оригинальном исполнении. В нашем прошлом материале мы не раскрывали некоторых секретов… Что же, теперь для этого самое время! Помните, мы говорили, что жители дома узнают, что зефир не только сладкое лакомство. Объясним почему. Во дворе «Венца» будет настоящая Роза ветров, где найдется место и для Зефира - самого мягкого из ветров, посланника весны, и для горячего Суховея… Такой двор можно назвать не иначе, как гордость «Венца»!

Каждый подъезд получит свой индивидуальный цвет одного из шести камней и соответствующее дизайнерское оформление.

В доме 939 квартир, есть огромный выбор в одном из самых востребованных сегментов – студии и однокомнатные квартиры. Студий 448, площадь от 31,2 до 40,2 кв. м. Однокомнатных квартир 292, площадью от 35,3 до 44, 4 кв. м.

Во многих двухкомнатных квартирах при разработке планировок применена удобная идея объединения кухни и гостиной. Если интересует классическая «двушка», медлить с покупкой не стоит: их здесь всего 77, площадь от 46,1 до 61 кв. м. Для ценителей большого пространства – 122 трехкомнатные квартиры площадью от 79,9 до 81,9 кв. м.

Надеемся, что все описанное выше поможет вам принять грамотное решение в пользу по-настоящему авторского, спроектированного со вкусом и заботой - проекта «Венец».

Подробная информация на ingrupp-online.ru, vk.com/ingrupp

Офисы продаж: Тула, ул. Восточная, 13 (микрорайон «Левобережный»),

ул. Новомосковская, 16 (мкр. «1-ый Юго-Восточный»).

Единый телефон 8 (4872) 52-09-09.

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