Уникальный антисептик от РОСБИО: новый шаг

Компания РОСБИО, созданная более четверти века назад, а на Тульской земле в 2009 году, сегодня активно занимается разработкой новых лекарственных препаратов, высокотехнологических инновационных технологий и альтернативного биотоплива.

Так, например, в 2014 году после неоднократного роста патогенной микрофлоры в реакторе синтеза было принято решение приступить к работе по созданию на основе хлоргексидина другого препарата. И в 2021 году такая работа была завершена; — создана новая молекула и новый препарат, который назвали «Тригексилон».

- Ранее такие сложные трихелатные комплексы не изучались, а мы это сделали и в итоге получили более сильный антисептик с более широким спектром действия, - признает генеральный директор ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев.

Генеральный директор ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев

Главное преимущество «Тригексилона» — его универсальность. Препарат подходит для дезинфекции инструментов, поверхностей, оборудования, предметов мебели, воздуха и даже медицинских отходов класса Б и В. Он также обладает пролонгированным действием до трех часов, ускоряет заживление ран, нетоксичен и гипоаллергенен, убивает 99% микробов и вирусов, без запаха, а также не содержит спирт, а потому комфортен в применении, не вызывает раздражения.

Поскольку «Тригексилон» обладает высокой ревалентностью, после обработки им кожи, применение других медикаментозных средств в форме жидкостей, аэрозолей, кремов и мазей допустимо сразу после высыхания антисептического средства. А расход его весьма экономен даже при наличии больших поверхностей. Если сравнивать «Тригексилон» с хлоргексидином и мирамистином, то эффективность нового препарата оказывается в 2-3 раза выше.

Разработка ООО «РОСБИО» получила свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, а также заключение аккредитованной испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга.

Уникальный антисептик от РОСБИО: новый шаг Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня «Тригексилон» выпускается в виде жидкости для дезинфекции и в форме аэрозоля. Однако, дальнейшие разработки, чтобы расширить возможности сфер применения препарата, продолжаются. Проводятся клинические испытания в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии, в ожоговом центре Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанилидзе. В сотрудничестве с Военно-медицинской академией проводятся испытания для применения в войсках. Велика вероятность его использования ингаляционно при терапии легочных форм туберкулеза. Совсем недавно удалось добиться создания геля «Тригексилон», что позволит более комфортно лечить открытые раны и термические повреждения тканей. Кроме того, видится возможность использования препарата в кожно-венерологической, гинекологой и проктологической сфере — в форме свечей.

Совершенно очевидно, что спектр применения нового препарата весьма широк. И пока ведутся необходимые исследования, ООО «РОСБИО» выстраивает схему его распространения. Пока, в качестве дезсредства, «Тригексилон» появился на маркет-плейсах, частично реализуется в системе здравоохранения посредством госзакупок, но вскоре станет доступным для всех в аптечных сетях.

Руководитель обособленного подразделения «Одоевское» ГУТО «Тульское объединение ветеринарии» Александра Викторовна Хвостова

- Действительно, все заявленные производителем качества «Тригексилона» в нем наличествуют, - говорит руководитель обособленного подразделения «Одоевское» ГУТО «Тульское объединение ветеринарии» Александра Викторовна Хвостова. - Мы одними из первых решились применять этот антисептик в нашем хозяйстве и получили поразительные результаты. Особенно эффект заметен в свиноводстве — мелкие ранки и ссадины, получаемые животными, зарастают с такой скоростью, что можно даже сказать моментально. В случае обработки более серьезных открытых ран с попаданием инфекции очевиден мощный эффект подавления патогенной микрофлоры. И да, «Тригексилон» очень экономен в применении. Налицо экономический эффект.

По мнению практикующих врачей, «Тригексилон» пока находится в группе антисептических препаратов, но даже и здесь его применение оказывает более широкое воздействие, нежели обычные дезинфицирующие средства. Гипоаллергенность состава особенно важна в педиатрии. Также врачи отмечают, что данный препарат отлично может применяться, в косметологии - для подготовки кожи к процедуре, противомикробной и противовирусной обработки. Он не сушит кожу, гипоаллергенен и ускоряет процесс регенерации. Препарат можно использовать для обработки слизистой, например при заболевании десен и бактериальной инфекции горла при простуде. А еще «Тригексилон» по комплексу своего воздействия является одним из средств, которые должны быть в аптечке человека, страдающего от угревой болезни, аллергии, псориаза и др. Плюс ко всему это, действительно, результативное средство от потливости и неприятного запаха. Отличный вариант взять «Тригексилон» с собой в поездку как скорую помощь при ссадинах, порезах и т.д.