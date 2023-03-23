В Киреевске Тульской области рухнула часть жилого дома
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В ночь на 23 марта в Киреевске по улице Октябрьской частично обрушился фасад двухэтажного дома.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативных служб, представители администрации.
Обошлось без пострадавших. Коммуникации оказались не повреждены. Однако в целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.
Сегодня, на оперативном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято решение о дальнейшей эксплуатации здания.