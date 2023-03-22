23 марта в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; пр-зд, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1-15; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд;
с 9:30 до 13:00 - ул. Пирогова, 14-а, 11-а, 3-а, 15-а, 8-б, 2-10 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Жуковского, 17, 7, 9-11; ул. Советская, 84, 78;
с 13:00 до 15:00 - ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 14-а, 7, 7-а, 15, 8-г, 4-а; ул. Советская, 84, 74; ул. Жуковского, 2, 3, 17-а, 13, 5.