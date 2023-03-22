Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчины возле магазина в Новомосковске Фото: материалы пресс-служб

Утром 22 марта на улице Кукунина в городе Новомосковск Тульской области обнаружили труп 42-летний мужчины, который лежал в луже крови возле пивного магазина. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

Установлено, что вечером 21 марта потерпевший распивал спиртные напитки с 37-летним знакомым. В один момент между ними возник конфликт, в ходе которого собутыльник взял нож и ударил друга в область шеи. Мужчина скончался на месте от полученных травм, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудникам правоохранительных органов в кратчайшие сроки удалось установить личность и местонахождение преступника. В данный момент подозреваемого задержали у него дома. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.