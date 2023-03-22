Навруз – символ жизни и единства

18 марта в Туле состоялось праздничное мероприятие, посвященное Наврузу

Навруз - один из самых древних праздников на Земле: его история насчитывает более шести тысяч лет. Он является символом весеннего обновления, пробуждения природы и духовного очищения человека. Ежегодно праздник отмечается в республиках Центральной Азии и Кавказа. Сегодня Навруз приобрел особое значение: он, как символ мира и добра, торжества гуманизма и традиций добрососедства, способствует дальнейшему развитию интеграции, дружбы и взаимопонимании между народами. В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

18 марта в пространстве «Девятка» Объединения центров развития культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Наврузу. Оно объединило многонациональную и дружную семью народов, проживающих в Тульской области. В зале собрались представители разных национальностей, диаспор и общественных объединений национальных культур.

- Навруз берет свое начало еще с языческих времен: это символ возрождения жизни после суровой зимы, в этом просматривается его схожесть с православной Масленицей, - говорит Ризван Максимов, председатель Тульской региональной национальной общественной организации «Центр культуры народов Дагестана». – Еще Навруз - это праздник весны и первой борозды, открытия сезона посевных работ. Этот красивый обычай на дагестанской земле обрел свои черты.

Ризван Максимов

- Ризван Мусаевич, расскажите о традициях вашего народа, связанных с Наврузом.

- Их много. Вот, к примеру, одна из красивых и одновременно наполненных глубоким смыслом традиций. Задолго до самого ритуала выбирается пахарь из числа умелых земледельцев. Он должен быть удачлив в делах, крепок здоровьем. Обязательная примета – наличие густых волос, чтобы всходы были густыми и обильными. В назначенный день женщины приносят на общий стол еду, мясо, хлеб. Под звуки зурны и барабана быки, украшенные лентами, проводят первую борозду, которую щедро поливают из кувшинов девушки. Затем на свежую пахоту выходят аксакалы с хурджинами, полными зерна. Хурджины – это сумки из разноцветных шерстяных волокон, украшенные бубенчиками. А семена для посева должны быть собраны понемногу, но из всех домов села. Весь последующий день проходит в веселых развлечениях: танцы, скачки, веселые спортивные состязания. Провожают надоевшую зиму, встречают весну, которую символизирует девушка в национальной одежде верхом на коне и с факелом в руках. Вечером в селениях разводятся сотни костров, через которые надо перепрыгнуть.

Как большая семья

А какой праздник без вкусных угощений? Дагестанская кухня – яркий тому пример!

На Навруз стол должен быть особенно изобильным, одно из главных украшений - национальные сладости

- Сегодня мы приготовили плов и хинкал с сушеным мясом, - вступает в разговор Анита Максимова. – Эта кулинарная традиция идет с давних времен. Горцы сушили мясо поздней осенью, когда стада возвращаются с летних пастбищ. Зимой держать животных было тяжело, а потому откормленных бычков и баранов забивали, чтобы мяса хватило до следующего лета. Холодильников не было, и дагестанцы освоили отличный способ хранения ценного продукта. Мясо солят, надевают на палки и вывешивают в тени, на сквозняке. Наструганное ломтиками сушеное мясо — превосходная закуска, напоминающая бастурму. Надеюсь, что сегодня гости оценят наши дагестанские деликатесы. Но ценность этого мероприятия не только в угощениях: важно, что мы собираемся вместе как одна большая дружная семья!

- Необходимо изучать традиции и историю каждой национальности, проживающей на территории России - у нас много народов, но страна одна, - рассказывает Вадим Максимов. - На Тульской земле мы живем дружно с соседями, общий язык находим со всеми. Я убежден, что проблема межнациональных отношений заключается не в конкретной нации или народности, а в человеке, в его воспитании. Если ты с уважением относишься к людям, то между вами не будет разногласий.

Вадим Максимов

- Отмечу, что одна из особенностей менталитета дагестанцев в том, что они с детства воспитываются в уважении к другим народам, мы открыты для восприятия другой национальной культуры, - продолжает Ризван Максимов.

- В Тульской области проживает около 15 тысяч дагестанцев. Кто-то приехал еще в советские времена, кто-то позже: наши семьи прочно укрепились на этой земле. Мои соотечественники нашли здесь понимание и уважение. Объясняется это просто: несмотря на национальные отличия в языках, традициях и обычаях, наши народы связывают общие исторические и культурные ценности, общее прошлое. Все мы – туляки и дагестанцы - выросли на одних и тех же книгах, музыке и живописи великих классиков. Задача нашей диаспоры не только в том, чтобы не потерять национальную самобытность, но и в том, чтобы объединившись с другими народами, возрождать и укреплять традиции взаимоуважения и сотрудничества. Еще Лев Толстой говорил: «Если люди злые объединяются, чтобы творить зло, тем более люди добрые должны объединяться, чтобы творить добро». Сейчас нам нужно работать во имя будущего и бороться за целостность России, ее укрепление : вся страна должна сплотиться в эти непростые времена.

«Своих не бросаем»

Дагестанскому народу свойственен не только горячий темперамент: у них особо развито чувство справедливости, сострадание чужому горю, помощь ближнему. Пример тому – важная работа, которая ведется в направлении оказания помощи тем, кто сегодня на передовой. Еще в марте прошлого года заместитель председателя Тульской региональной национальной общественной организации «Центр культуры народов Дагестана» Роберт Сулейманов основал в социальной сети группу #СвоихНеБросаем для помощи участникам СВО и жителям Донбасса. Сейчас в сообществе более 20 тысяч подписчиков!

Роберт Сулейманов

- Мы не могли остаться в стороне в такой сложный период, все народы России должны сплотиться для нашей общей победы. За год нам удалось передать нашим воинам более 5 тысяч коробок с необходимыми принадлежностями: термобелье, теплые носки и перчатки, окопные свечи и мн. др. Из более «серьезного» – маскировочные сети и халаты, генераторы, газовые баллоны и другое необходимое оборудование. И, конечно, рисунки, письма и открытки от тульских школьников. Со всех городов, районов Тульской области к нам отправляют коробки. Хочу поблагодарить людей за доверие! И не только из Тульской области, но и со всей России: из Омска, Улан-Удэ, Новосибирска, очень много денежных средств отправляют с Кавказа на закупку всего необходимого для наших героев, - говорит Роберт Сулейманов.

- Дагестан – очень гостеприимный край. Два года назад мне поступило предложение о том, чтобы отправить тульских детей в летние спортивные лагеря в нашей республике. И это уже воплощено в жизнь, а на это лето желающих еще больше. Значит, мы все правильно делаем! Через спорт ребята знакомятся и становятся настоящими друзьями. В России есть все возможности жить всем народам дружно, в атмосфере согласия и взаимопонимания! – уверен Ризван Максимов.