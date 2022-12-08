Николай Воробьев принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании России

Председатель Совета Федерации, сопредседатель Совета законодателей Валентина Матвиенко отметила в своем выступлении, что вызовы, с которыми сталкивается Россия, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти.

– Новый темп и новый уровень ответственности – это те стандарты, которые останутся с нами навсегда, – сказала спикер верхней палаты федерального парламента.

Председатель Государственной Думы, сопредседатель Совета законодателей Вячеслав Володин в своем выступлении отметил, что сегодня страна живет в особое время вызовов, и принимаемые решения должны соответствовать ситуации.

– Политическая система, выстроенная нашим Президентом, экономическая модель позволяют эффективно противостоять угрозам и вызовам, – сказал Председатель Госдумы.

Он также подчеркнул, что федеральный бюджет полностью выполняет социальные обязательства и обеспечивает достижение национальных целей развития страны.

– Совет законодателей – площадка, позволяющая законодателям всех уровней, федерального и регионального, что называется, сверить часы, выработать общее понимание по важнейшим вопросам, изучить лучшие практики, которые используют коллеги из других регионов России, обсудить задачи, которые необходимо законодательно урегулировать на федеральном уровне, – прокомментировал итоги заседания Николай Воробьев. – Сейчас мы видим, что несмотря на сложнейшие новые вызовы, социально-экономическая ситуация в России стабильна. Общество консолидировано, а экономика при грамотном управлении проявила достаточно гибкости, чтобы адаптироваться к новым условиям. Сегодня поставлен ряд важных задач, в решении которых предстоит участвовать и законодательным собраниям на местах. Отмечалось, что у каждого региона нашей страны есть свой уникальный потенциал и возможности. Будем работать, чтобы их реализовать в полной мере.