В Тульском перинатальном центре снимают новый сериал Фото: материалы пресс-служб

В центре сюжета картины «Лихорадка» режиссера Александра Касаткина — вспышка опасной эпидемии в одной из стран Африки. Чтобы бороться с ней, в Африку прибывают российские специалисты. При этом, в России идет разработка вакцины. Героям противостоит международная фармакологическая компания. Съемки пройдут в Туле, Москве, Крыму и Кении. Главные роли в сериале исполняют: Любовь Константинова, Евгений Сидихин, Артур Ваха, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков и Вадим Андреев.

В съемках задействованы приемное отделение, отделение патологии беременности, лаборатория и конференц-зал нового корпуса.

Съемочный процесс в Туле будет проходить на протяжении двух недель.