Следком организовал проверку по факту ухода 6-летней тулячки из частного дошкольного учреждения Фото: соцсети

6 декабря в Туле водитель троллейбуса, приехав на конечную станцию «Южная» обнаружила потерявшуюся маленькую девочку, которая находилась в салоне совершенно одна, без взрослых. Как выяснилось, та самостоятельно ушла из одного из развивающих центров, расположенного в Советском районе Тулы.

Следователи Тулы проведут проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана и правовая оценка действиям персонала частного детского сада, допустившего такой инцидент. Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры.

Наряду с этим, в управлении образования администрации города Тулы, уже особо подчеркнули, что ООО «Детский центр Монтессори» (ул. Демонстрации, 27, корп. 1), которое покинула девочка, не является подведомственным им учреждением.